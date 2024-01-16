Военкор рассказал о попытке проникновения роты ВСУ в Белгород 30 декабря

13:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Военкор Сладков рассказал о попытке проникновения роты ВСУ в Белгород при атаке 30 декабря. Она передвигалась при поддержке бронетехники. Противник был разбит, сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» военный корреспондент Александр Сладков.

«Мне пришла информация, что, оказывается, вместе с активной атакой Белгорода была предпринята попытка войти на территорию Белгородчины роты противника при поддержке бронетехники, машин повышенной проходимости, вооружённых пулемётами. Эта попытка не удалась. Эту роту расстреляли, не дали возможности зайти. Тут и пограничники, и спецназ, и ФСБ, и Минобороны, и тероборона, и Росгвардия, и МВД — единый кулак, плюс усилия губернатора, они дают чёткий эффект».

30 декабря Белгород подвергся самой масштабной атаке с начала спецоперации. По данным Минобороны, удар наносился запрещёнными украинскими кассетными ракетами «Ольха» и реактивными снарядами чешской системы залпового огня Vampire, большая часть которых была перехвачена. В результате обстрела погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, 109 жителей получили ранения.