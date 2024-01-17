Сбер поставил рекорд

10:25

Сегодня Сбербанк опубликовал финансовые итоги за прошлый год. Банку удалось заработать рекордную чистую прибыль в размере почти 1,5 трлн руб. – это в пять раз больше, чем в 2022 году. Рентабельность капитала составила 24,7%

«За этот год мы увеличили количество клиентов, улучшили позиции на всех ключевых банковских рынках и совершили прорыв в развитии технологий искусственного интеллекта. По итогам 2023 года портфель средств физических лиц превысил 22,6 трлн руб. и увеличился на рекордные 4,3 трлн руб. За год мы выдали более 20 трлн руб. корпоративных и 8,3 трлн руб. розничных кредитов, при этом качество кредитного портфеля улучшилось. Розничный кредитный портфель прибавил почти 30%, а совокупный портфель Сбера вырос более чем на 26%, что станет фундаментом для роста доходов и в 2024 году», -- отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Он также подчеркнул, что прошлый год стал знаковым для Сбера: «Мы определили ключевые направления стратегического развития. Фокус на построении человекоцентричной модели с помощью искусственного интеллекта станет основой для долгосрочной устойчивости нашего бизнеса и создания стоимости для наших акционеров».

За прошлый год акции Сбера выросли почти в два раза: по данным Мосбиржи, они были самой популярной бумагой в «народном портфеле», их выбрали почти 37% частных инвесторов. При этом, согласно недавно опубликованному рейтингу, акции Сбера стали самой выгодной российской ценной бумагой в 21 веке. Они показали самый большой рост за последние 23 года.

«Акции Сбербанка остаются одной из наиболее понятных и привлекательных бумаг на рынке. По итогам года он может выплатить рекордные дивиденды – около 33 руб. на акцию», – отмечают аналитики БКС Экспресс. Исходя из дивидендной политики Сбера, акционеры банка в этом году смогут получить в виде дивидендов 50% от чистой прибыли, то есть около 750 млрд руб.

«Акции Сбера всегда были одним из наиболее предпочтительных бумаг в портфелях розничных и институциональных инвесторов», – согласен экономист Андрей Бархота. По его мнению, результаты работы банка подтверждают реализацию не только восстановления уверенного роста показателей всех бизнес-линий, но и их значительного роста. «Прибыль банка составила почти 1,5 трлн руб., что означает исключительно высокий уровень дивидендных выплат в рамках принятой банком дивидендной политики. К началу 2024 года банк подошел в отличной форме, вооруженный эффективными инструментами управления процентным риском. Это позволяет прогнозировать уверенное прохождение периода высоких процентных ставок в 2024 году без существенного сжатия процентной маржи», – уверен Бархота.

Главный аналитик компании «РегБлок» Анна Авакимян подчеркивает, что финансовые результаты Сбера по российским стандартам отчетности отражают высокий уровень финансовой и операционной эффективности. «Рентабельность капитала находится вблизи своих исторических значений, что является главным фактором инвестиционной привлекательности бумаг Сбера. Банк прошел период высокой волатильности и новых санкционных ограничений 2022 года с минимальными потерями. Это результат сбалансированной системы управления рисками, причём не только кредитных, но рыночных, валютных и процентных. Важно, что бизнес-модель Сбера продолжает доказывать свою высокую устойчивость к внешним шокам и эффективность, подпитываемую поступательной модернизацией инфраструктуры и клиентских сервисов», – замечает Авакимян.

В свою очередь инвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финансового Университета при правительстве РФ Сергей Суверов считает, что «рекордные прибыль и планирующиеся дивиденды Сбера за 2023 год вкупе со стратегией технологического лидерства утверждают его позиции как локомотива российской экономики и фондового рынка». «Это тот самый случай, когда на протяжении многих лет удается осуществлять политику прибыльного роста в интересах как мажоритарного акционера, так и миноритариев», – подчеркивает Суверов.