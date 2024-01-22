Десантис заявил о поддержке Трампа в предвыборной гонке в США

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Губернатор Флориды республиканец Рон Десантис, объявивший о выходе из президентской гонки в США, выразил свою поддержку бывшему американскому лидеру Дональду Трампу в борьбе за повторное избрание на этот пост.

«У нас были разногласия с Дональдом Трампом <…>. Трамп превосходит действующего президента Джо Байдена, это очевидно. <…> Я выражаю ему свою поддержку», — заявил Десантис в видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети X (ранее Twitter).