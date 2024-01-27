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НОВОСТИ

Стали известны лауреаты премии «Золотой орел»

10:10 27.01.2024

В пятницу 26 января в первом павильоне «Мосфильма» прошло торжественное награждение лауреатов кинематографической премии «Золотой орёл». Лучшим фильмом года стал драматический триллер Бориса Хлебникова «Снегирь». Лучшим режиссером признан Сергей Урсуляк за военно-историческую драму «Праведник», а лучшим актёром кино – сыгравший в «Праведнике» главную роль Александр Яценко. Лучшей актрисой стала Анна Михалкова (драма «Чувства Анны»). Актриса Юлия Пересильд за работу в фильме «Вызов» Клима Шипенко получила статуэтку как первая в истории актриса-космонавт.

Лучшим телевизионным сериалом названа детективная драма «Бизон. Дело манекенщицы», а исполнитель главной роли в нем Сергей Безруков - лучшим актёром на телевидении. Лучшей актрисой на ТВ названа Елена Яковлева (детектив «Дама с собачкой»).

Драматический триллер «Фишер» признан лучшим сериалом онлайн-платформ. В категории «Лучший актёр онлайн-сериала» призёрами стали Александр Яценко и Иван Янковский («Фишер»), в соответствующей женской категории победила Марьяна Спивак (драматический триллер «Чёрное облако»).

Вера Цветкова

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