Стали известны лауреаты премии «Золотой орел»
10:10 27.01.2024
В пятницу 26 января в первом павильоне «Мосфильма» прошло торжественное награждение лауреатов кинематографической премии «Золотой орёл». Лучшим фильмом года стал драматический триллер Бориса Хлебникова «Снегирь». Лучшим режиссером признан Сергей Урсуляк за военно-историческую драму «Праведник», а лучшим актёром кино – сыгравший в «Праведнике» главную роль Александр Яценко. Лучшей актрисой стала Анна Михалкова (драма «Чувства Анны»). Актриса Юлия Пересильд за работу в фильме «Вызов» Клима Шипенко получила статуэтку как первая в истории актриса-космонавт.
Лучшим телевизионным сериалом названа детективная драма «Бизон. Дело манекенщицы», а исполнитель главной роли в нем Сергей Безруков - лучшим актёром на телевидении. Лучшей актрисой на ТВ названа Елена Яковлева (детектив «Дама с собачкой»).
Драматический триллер «Фишер» признан лучшим сериалом онлайн-платформ. В категории «Лучший актёр онлайн-сериала» призёрами стали Александр Яценко и Иван Янковский («Фишер»), в соответствующей женской категории победила Марьяна Спивак (драматический триллер «Чёрное облако»).
Вера Цветкова
НОВОСТИ
- 11:00 27.01.2024
- Суд присяжных в Нью-Йорке обязал Трампа выплатить $83,3 млн писательнице Кэрролл
- 10:30 27.01.2024
- США нанесли новый удар по Йемену, целью была ракета хуситов
- 10:00 27.01.2024
- После обстрела хуситов в Красном море загорелся танкер
- 09:30 27.01.2024
- В ближайшие 3 года в Карабах и Восточный Зангезур приедут жить 100 тыс. человек — посол
- 09:00 27.01.2024
- Госдеп одобрил возможную продажу Турции самолетов F-16
- 08:50 27.01.2024
- Наплыв украинских беженцев привел к повышению преступности в Польше - СМИ
- 08:40 27.01.2024
- Физлица смогут не устанавливать кнопки SOS на ввозимые в РФ автомобили до конца 2027 года
- 08:30 27.01.2024
- Планы США по Украине нацелены на оборону, а не на возвращение территорий в этом году — WP
- 21:40 26.01.2024
- В Минске открылась выставка о преступлениях киевского режима
- 20:35 26.01.2024
- Канцлер Австрии считает, что ЕС нуждается в четких правилах для защиты границ от мигрантов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать