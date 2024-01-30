По итогам 2023 года госдолг Украины составил порядка 85% от ВВП

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соотношение госдолга Украины к ВВП по итогам прошлого года составило порядка 85%. Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

«По итогам 2023 года соотношение государственного долга к ВВП составит около 85% ВВП (против 78,4% в 2022 году и 48,9% в 2021 году)», — написал Гетманцев в телеграм-канале.

Он добавил, что часть внешнего долга страны была реструктуризирована: перед кредиторами из G7, Парижского клуба — до конца марта 2027 года, перед коммерческими кредиторами (еврооблигации, ВВП-варранты) — до августа 2024 года. По словам Гетманцева, Киев благодаря этому сможет в 2024 году сэкономить на погашении и обслуживании госдолга $4,6 млрд.

Глава комитета отметил, что долговая нагрузка на экономику остается высокой и Киеву не стоит рассчитывать на списание внешнего долга. «Советы различных блогеров, как нам не возвращать кредиты МВФ и вообще договориться о списании официального внешнего долга, конечно, подкупают. Если не „новизной“, то „святой простотой“. Но управление государственным долгом — это не о хайпе, а прежде всего о выстраивании доверия, которое легко потерять и потом тяжело возвращать. <…> На фоне задержек с внешним финансированием важно, чтобы наша долговая политика была последовательной, а страна оставалась предсказуемым заемщиком», — подчеркнул он.

По данным украинского Минфина, совокупный государственный долг Украины за год увеличился на 30,4% ($33,87 млрд) и достиг рекордных $145,32 млрд. Как сообщало издание «Украинские новости», в 2022 г. он увеличился на 13,66% ($13,39 млрд) — до $111,34 млрд, а в 2021 г. — на 8,52% ($7,69 млрд), составив $97,95 млрд.