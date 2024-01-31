МО РФ заявило о возвращении 195 российских военнослужащих взамен 195 пленных военных ВСУ
17:00 31.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
195 российских военнослужащих возвращены в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории, взамен украинской стороне переданы 195 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.
«31 января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 195 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы ровно 195 военнопленных ВСУ», — сообщили в военном ведомстве.
Как уточнили в Минобороны, освобожденные военные будут доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях военного ведомства. «Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — добавили в министерстве.
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