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НОВОСТИ

ЕК готова бороться с ростом числа китайских электромобилей на европейском рынке

22:30 31.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия, провозгласившая «зеленый переход» официальным политическим курсом Евросоюза, крайне недовольна быстрым ростом количества китайских электромобилей на своем рынке и готова уже весной ввести против них антидемпинговые пошлины. Об этом заявил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

«Доля китайских электромобилей на рынке ЕС на последние 2-3 года выросла с менее чем 1% примерно до 8% и продолжает быстро увеличиваться. Есть явный риск ущерба для европейской промышленности, поэтому мы проводим расследование в отношении Китая, основанное на оценках риска, которое может привести к введению антидемпинговых пошлин», — сказал он.

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