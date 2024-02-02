2-4 февраля гости павильона Сбера на ВДНХ узнают о прошлом, настоящем и будущем роботов
10:40 02.02.2024
В павильоне Сбера на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ со 2 по 4 февраля пройдет Неделя робототехники. Гости выставки смогут послушать познавательные лекции, поучаствовать в мастер-классах и пообщаться с роботами. Например, поиграть с робособакой от Центра робототехники Сбербанка, примерить экзоскелет от «Норникеля» или познакомиться с другими роботами. Дети, пришедшие в эти дни в павильон Сбера, смогут поучаствовать в ежедневных интерактивах: смогут собрать робототехнический конструктор, поучаствовать в мастер-классе по сборке электрических схем и др.
Каждый день деловой программы мероприятия посвящен определенной теме. 2 февраля образовательная программа павильона Сбера посвящена бизнесу и стартапам, которые ориентированы на робототехнику. В этот день эксперты расскажут о роботизации как способе преодоления ресурсных ограничений, разработке подводной робототехники, применении роботов в промышленности (от грузчиков до сварщиков) и о том, почему они никогда не смогут полностью заменить людей.
3 февраля состоится ключевое мероприятие Недели робототехники – конференция RosMeetup, которая пройдет в офлайн- и онлайн-форматах. На ней выступят спикеры центра робототехники Сбербанка и «Яндекса», Skoltech, «Норильского Никеля», SberAutoTech, Консорциума робототехники и систем интеллектуального управления, «Моторики», Mriya Resort & SPA, МФТИ и других организаций.
Заключительный день Недели робототехники – 4 февраля – посвящен культуре и обществу. Эксперты прочитают лекцию о гуманоидной робототехнике, развеют мифы о роботах, расскажут, как роботы стали частью экосистемы центра винного туризма, а также посвятят свои выступления этике и регулированию искусственного интеллекта.
Экспозиция Сбера на международной выставке-форуме «Россия» находится в павильоне № 2 («Робостанция») ВДНХ возле фонтана «Дружба народов». Со вторника по четверг она работает с 10.00 до 21.00, а с пятницы по воскресенье – с 10.00 до 22.00 (понедельник – выходной). Вход для всех бесплатный. На сайте павильона можно заранее записаться на экскурсию, чтобы не стоять в очереди.
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