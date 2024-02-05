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НОВОСТИ

Самозанятым в Сбере доступны новые условия по потребкредитам

15:52 05.02.2024

Самозанятые граждане могут получить в Сбере потребительский кредит по ставке ниже на 1 процентный пункт. Для этого достаточно оформить статус самозанятого в сервисе Сбера «Свое дело» в приложении СберБанк Онлайн. Подключить сервис могут и самозанятые, которые уже зарегистрировались в этом статусе в налоговой службе или другом банке.

Оформить кредит можно не выходя из дома – понадобится только приложение СберБанк Онлайн. Оформление займет всего 5 минут, а деньги сразу поступят на карту. Максимальный срок кредита – 5 лет, максимальная сумма – 30 млн руб. Самозанятым, не подключенным к сервису «Свое дело», потребкредиты в Сбере доступны на стандартных условиях.

«Сервис «Свое дело» абсолютно бесплатный, – подчеркнула директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка Екатерина Гарцева. – Оформить статус самозанятого можно онлайн буквально за несколько минут без визитов в налоговую. Весь бизнес легко вести в одном приложении: принимать оплату по QR-коду, формировать чеки для клиентов вручную, автоматически и из истории поступлений, оплачивать налог и анализировать статистику доходов и расходов. А теперь самозанятым доступны и выгодные условия по кредитам. По итогам 2023 года в сервисе «Свое дело» зарегистрировано более 1,7 млн самозанятых».

В 2023 году самозанятые россияне взяли потребительских кредитов на сумму свыше 80 млрд руб. Это на 16% больше, чем в 2022 году, когда банк выдал самозанятым потребкредитов на 70 млрд руб.

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