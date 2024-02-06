Военкор заподозрил ВСУ и НАТО в подготовке к атаке

11:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Военкор Сладков заподозрил ВСУ и НАТО в подготовке к атаке. Учения альянса могут говорить о планировании каких-либо действий у российской границы. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал Александр Сладков.

«Любые учения — это открытая подготовка к каким-либо действиям. НАТО можно заподозрить в том, что они начали готовиться к каким-либо действиям у границы России. Все они говорят об оборонительных действиях, но НАТО — это агрессивный блок, его движение вперёд к нашим границам — всегда опасность.

Украина явно не готовится к обороне. Показ какого-то одного участка местности, где проводятся активные, богатые показательные работы с применением техники, которая даже не замаскирована, — всё это не связано с подготовкой к обороне. Они просят денег, помощи, забыли о том, что нужно быстро провести призыв. Это интересно, значит пойдут вперёд. Мы продолжаем говорить об атаках нашей территории со стороны противника и на приграничье, и на дальних территориях».

Ранее в Кремле заявили, что Россия считает начавшиеся в Европе учения НАТО угрозой. Поэтому Москва принимает необходимые меры, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

18 января в НАТО анонсировали «крупнейшие за десятилетия» учения Steadfast Defender-2024 в Европе. Так их охарактеризовал главнокомандующий объединёнными силами альянса Кристофер Каволи.