Process Mining от Сбера проведет серию воркшопов по анализу и оптимизации бизнес-процессов

13:15

Команда Process Mining Сбера в ближайшие месяцы проведет ряд бесплатных воркшопов, посвященных анализу и оптимизации процессов. Мероприятия предназначены специалистам и руководителям, которые уже внедряют или только задумываются о Process Mining.

Process mining от Сбера – система интеллектуального анализа бизнес-процессов. Платформа позволяет на основе данных из информационных систем компаний делать автоматизированную аналитику с применением искусственного интеллекта. Process mining позволяет обнаружить «узкие места» в бизнес-процессах, выявлять недобросовестные практики и потенциал к повышению эффективности процессов, росту прибыли компании и удовлетворенности клиентов.

В прошлом году Сбер уже провел восемь воркшопов по Process Mining, ставших площадкой для обмена идеями, рекомендациями и опытом в области процессной аналитики. В них приняли участие более 250 представителей крупнейших компаний страны. В рамках воркшопов эксперты Сбера рассказали о технологиях Process Mining и Task Mining, о функционале платформы Process Mining от Сбера и о возможностях ее внедрения в организациях.

На ближайшее время запланированы следующие воркшопы:

– 14 февраля – «Введение в Process Mining: как анализировать процессы на основании цифровых следов»;

– 29 февраля – «Применение ML моделей при анализе процессов в Process Mining от Сбера»;

– 21 марта – «Управление клиентским опытом: кейсы ОЦО»;

– 9 апреля – «Внедрение технологии Process Mining в организации: опыт Сбера»;

– 18 апреля – «Task Mining: как увидеть полную картину процесса?»;

– 22 апреля – «Использование технологии Process Mining во внутреннем аудите Сбера»;

– 16 мая – «Process Mining в проектах цифровой трансформации».

Технология Process Mining для интеллектуального анализа и повышения эффективности процессов на основании цифровых следов в информационных системах используется в Сбере с 2018 года. За это время реализовано более 200 проектов по исследованию и оптимизации бизнес-процессов. Более 900 бизнес-пользователей регулярно применяют технологию и инструменты Process Mining. В 2020 году в открытый доступ вышла разработанная Сбером python-библиотека SberPM – первая в России мультифункциональная библиотека для интеллектуального анализа процессов и клиентских путей на основании цифровых следов из информационных систем.

В прошлом году решение Process Mining от Сбера было предложено российскому рынку. Платформа была включена в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.