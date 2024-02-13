Володин назвал кощунственной идею обменять останки Столыпина на пленных ВСУ
10:00 13.02.2024 Источник: Lenta.ru
Идея обменять останки бывшего премьер-министра Российской империи Петра Столыпина на пленных Вооруженных сил Украины (ВСУ) является кощунственной, а согласиться на подобное — невозможно, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он написал в Telegram-канале.
Политик рассказал, что на Столыпина за его жизнь было совершено 11 покушений. Великий реформатор, как он сам и завещал, был похоронен в Киеве — там, где на него было совершено удачное покушение. На решение Столыпина о месте его захоронения не покушались во времена советской власти, а также в 1990-2000-ые годы, когда на Украине сменилось большое число руководителей, напомнил Володин.
«Но для нацистов, захвативших власть в Киеве, уважение к тем, кто жертвовал собой и благодаря кому они живут, память о них ничего не значат. Когда мы говорим, что одна из целей СВО — денацификация, борьба с нацизмом, многие теперь поймут, о ком идет речь», — написал политик.
Идею обменять останки Столыпина на пленных ВСУ озвучил директор государственного музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко 11 февраля. В Госдуме назвали это заявление кощунственной иронией. Lenta.Ru
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