Володин назвал кощунственной идею обменять останки Столыпина на пленных ВСУ

10:00 Источник: Lenta.ru

Идея обменять останки бывшего премьер-министра Российской империи Петра Столыпина на пленных Вооруженных сил Украины (ВСУ) является кощунственной, а согласиться на подобное — невозможно, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он написал в Telegram-канале.

Политик рассказал, что на Столыпина за его жизнь было совершено 11 покушений. Великий реформатор, как он сам и завещал, был похоронен в Киеве — там, где на него было совершено удачное покушение. На решение Столыпина о месте его захоронения не покушались во времена советской власти, а также в 1990-2000-ые годы, когда на Украине сменилось большое число руководителей, напомнил Володин.

«Но для нацистов, захвативших власть в Киеве, уважение к тем, кто жертвовал собой и благодаря кому они живут, память о них ничего не значат. Когда мы говорим, что одна из целей СВО — денацификация, борьба с нацизмом, многие теперь поймут, о ком идет речь», — написал политик.

Идею обменять останки Столыпина на пленных ВСУ озвучил директор государственного музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко 11 февраля. В Госдуме назвали это заявление кощунственной иронией. Lenta.Ru