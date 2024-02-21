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Премьер Франции заявил о невозможности поддержки Украины в ущерб французским аграриям

15:00 21.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Солидарность с Украиной не должна вредить французским фермерам. Об этом сообщил премьер-министр Франции Габриэль Атталь, выступая с заявлением относительно мер поддержки французского сельского хозяйства.

«Солидарность с Украиной важна, но она не должна наносить ущерб нашим аграриям», — отметил он. По словам главы правительства, кабмин принял меры, чтобы защитить французских фермеров «от импорта украинских цыплят, яиц и сахара». «Мы работаем над тем, чтобы защитный механизм также охватывал зерно», — сказал Атталь.

Премьер-министр заявил о необходимости «обеспечить независимость Франции в сфере сельского хозяйства». «Правительство взяло курс на обеспечение агропромышленного суверенитета страны», — подчеркнул Атталь.

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