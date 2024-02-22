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Шарль Мишель усомнился в необходимости отдельного еврокомиссара по обороне

13:32 22.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Европейского совета Шарль Мишель считает, что в Еврокомиссии хватает комиссара по промышленности и обороне, а введение нового, который сосредоточится только на обороне, требует изменения Соглашений о ЕС.

«У нас уже есть комиссар по оборонной промышленности, это Тьерри Бретон, он отвечает за внутренний рынок, в том числе за оборонную промышленность. Более того, Лиссабонский договор в вопросе обороны предусматривает очень четкую роль верховного представителя [по иностранным делам и политике безопасности]. Если от кого-то поступит предложение изменить договор, то потребуется поддержка стран-членов», — сказал он в интервью газете Corriere della Sera, отвечая на соответствующий вопрос о предложении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ввести такую должность.

Мишель убежден, что Европе нужна общая оборона «для защиты общих ценностей интересов».

Фон дер Ляйен, выступая на Мюхенской конференции по безопасности, заявила, что пост еврокомиссара по обороне должен впервые в истории Евросоюза появиться в Еврокомиссии следующего состава. В составе Еврокомиссии такого поста не существовала с момента создания Евросоюза.

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