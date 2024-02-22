0
0
100
НОВОСТИ

В Индии поблагодарили США за помощь в ситуации с напряженностью на границе с Китаем

14:32 22.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия благодарна США за очень быструю помощь с предоставлением разведывательных данных в противостоянии с Китаем в восточном Ладакхе. Об этом заявил первый заместитель министра обороны южноазиатской республики Гиридхар Арамане на встрече с главой Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмиралом Джоном Акилино в ходе состоявшегося в Нью-Дели второго саммита индийско-американской инициативы INDUS-X (India-US Defence Acceleration Ecosystem).

«Мы благодарим правительство США за очень быструю помощь с предоставлением разведывательных данных и оказанием ситуационной осведомленности в военном противостоянии с Китаем в восточном Ладакхе. Это оказало нам большую поддержку», — цитирует выступление Арамане газета The Times of India.

По его словам, Индия рассчитывает, что США будут оказывать ей помощь и впредь в случае сохранения угрозы для ее безопасности. «Мы ожидаем, что наш друг США будет рядом с нами, если нам понадобится его поддержка <…>. Твердая решимость поддерживать друг друга перед лицом общей угрозы будет иметь для нас решающее значение», — подчеркнул Арамане.

Первый замминистра обороны отметил, что Индия готова к любым непредвиденным ситуациям и противостоянию.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 22.02.2024
Производство снарядов, ракет и бомб увеличилось на 1 000-1 500%, заявил Медведев
0
11
15:00 22.02.2024
Власти Риги переименуют улицы, названные в честь русских писателей и Москвы
0
48
14:12 22.02.2024
Белоруссия «не будет церемониться» в случае нарушения воздушных границ — министр обороны
0
135
14:00 22.02.2024
Роструд в 2023 году сократил число проверок на 80%
0
139
13:32 22.02.2024
Шарль Мишель усомнился в необходимости отдельного еврокомиссара по обороне
0
204
13:20 22.02.2024
На борту атакованного у берегов Йемена судна возник пожар
0
185
13:05 22.02.2024
Западные эксперты утверждают о законности конфискации российских активов
0
234
13:00 22.02.2024
Разведслужбы США уведомили НАТО об угрозе со стороны РФ, в оценке которой они не уверены
0
243
12:32 22.02.2024
РФ недавно начала работу по контрпропаганде и где-то обыгрывает США, а где-то нет — Песков
0
246
12:20 22.02.2024
Япония включила станки с ЧПУ в список товаров, которые не должны попасть в Россию
0
254

Возврат к списку