В Индии поблагодарили США за помощь в ситуации с напряженностью на границе с Китаем

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия благодарна США за очень быструю помощь с предоставлением разведывательных данных в противостоянии с Китаем в восточном Ладакхе. Об этом заявил первый заместитель министра обороны южноазиатской республики Гиридхар Арамане на встрече с главой Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмиралом Джоном Акилино в ходе состоявшегося в Нью-Дели второго саммита индийско-американской инициативы INDUS-X (India-US Defence Acceleration Ecosystem).

«Мы благодарим правительство США за очень быструю помощь с предоставлением разведывательных данных и оказанием ситуационной осведомленности в военном противостоянии с Китаем в восточном Ладакхе. Это оказало нам большую поддержку», — цитирует выступление Арамане газета The Times of India.

По его словам, Индия рассчитывает, что США будут оказывать ей помощь и впредь в случае сохранения угрозы для ее безопасности. «Мы ожидаем, что наш друг США будет рядом с нами, если нам понадобится его поддержка <…>. Твердая решимость поддерживать друг друга перед лицом общей угрозы будет иметь для нас решающее значение», — подчеркнул Арамане.

Первый замминистра обороны отметил, что Индия готова к любым непредвиденным ситуациям и противостоянию.