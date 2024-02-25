0
0
39
НОВОСТИ

Правительство Шри-Ланки официально не принимало решения об отмене продления виз

13:01 25.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Офис президента Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе заявил, что кабмин страны не принимал решения о приостановке бесплатного продления туристических виз гражданам РФ и Украины. Об этом сообщила пресс-служба офиса.

Ранее СМИ Шри-Ланки сообщили, что департамент иммиграции страны выпустил уведомление, согласно которому процедура бесплатного продления туристических виз гражданам РФ и Шри-Ланки прекращена и те туристы, которые пользовались этой опцией, должны покинуть страну к 7 марта.

«Президент Ранил Викрамасингхе поручил провести расследование по поводу распространенного без предварительного одобрения кабинета министров уведомления [департамента иммиграции] о том, что российские и украинские туристы должны покинуть страну в течение 14 дней. Правительство Шри-Ланки официально не принимало решения об отмене продления виз, которые ранее были предоставлены туристам», — говорится в сообщении офиса президента.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:00 25.02.2024
Объединение с РФ в Белоруссии не поддержат – Лукашенко
0
58
12:40 25.02.2024
Лукашенко: Крым, это российская земля, так считают россияне, и Запад с этим тоже согласен
0
28
12:30 25.02.2024
Лукашенко заявил, что будет участвовать в президентских выборах в следующем году
0
61
11:03 25.02.2024
Продлевать туристические визы гражданам РФ и Украины власти Шри-Ланки больше не будут
0
251
10:50 25.02.2024
К северо-западу от Авдеевки впервые замечены американские танки Abrams
0
317
09:30 25.02.2024
В Польше начинаются крупные военные учения с участием войск 10 стран НАТО
0
365
09:24 25.02.2024
Япония, вслед за другими странами G7, расширит санкции в отношении России - заявление
0
447
09:17 25.02.2024
Воздух в Москве прогреется до +2С в воскресенье, 25 февраля - синоптики
0
292
09:00 25.02.2024
Трамп обещает провести крупнейшую в истории США депортацию мигрантов, если станет президентом
0
380
21:00 24.02.2024
ЕС откроет офис «обороны и инноваций» в Киеве — фон дер Ляйен
0
943

Возврат к списку