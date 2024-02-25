13:01 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Офис президента Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе заявил, что кабмин страны не принимал решения о приостановке бесплатного продления туристических виз гражданам РФ и Украины. Об этом сообщила пресс-служба офиса.

Ранее СМИ Шри-Ланки сообщили, что департамент иммиграции страны выпустил уведомление, согласно которому процедура бесплатного продления туристических виз гражданам РФ и Шри-Ланки прекращена и те туристы, которые пользовались этой опцией, должны покинуть страну к 7 марта.

«Президент Ранил Викрамасингхе поручил провести расследование по поводу распространенного без предварительного одобрения кабинета министров уведомления [департамента иммиграции] о том, что российские и украинские туристы должны покинуть страну в течение 14 дней. Правительство Шри-Ланки официально не принимало решения об отмене продления виз, которые ранее были предоставлены туристам», — говорится в сообщении офиса президента.