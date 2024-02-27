Экс-глава МИД Китая Цинь Ган снят с поста члена ВСНП — Синьхуа
16:32 27.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Постоянный комитет собрания народных представителей Тяньцзиня одобрил прошение бывшего главы МИД КНР Цинь Гана об отставке с поста члена Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва. Об этом сообщило агентство Синьхуа.
Соответствующее решение было принято по итогам заседания 8-й сессии Постоянного комитета ВСНП 14-го созыва, проходившей с 26 по 27 февраля.
Цинь Ган возглавил МИД Китая в конце декабря 2022 года. В конце июля он был смещен с должности по решению ПК ВСНП.
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