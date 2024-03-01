Офицеры ФРГ планировали обратиться к Лондону для планирования удара по Крымскому мосту
17:12 01.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Высокопоставленные офицеры Бундесвера обсуждали возможность обращения к Великобритании для планирования атаки на Крымский мост ракетами Taurus, допуская возможность передачу Киеву 100 таких боеприпасов. Это следует из расшифровки разговора от 19 февраля между начальником отдела операций и учений командования ВВС Бундесвера Грефе, инспектором BBC Бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования Бундесвера Фенске и Фроштедте.
Расшифровку на своей странице «ВКонтакте» опубликовала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. В ней, в частности, говорится о том, что министр обороны ФРГ Борис Писториус поручил проработать вопрос поставок дальнобойных ракет Taurus на Украину. Также офицеры говорили о том, что можно передать 100 таких ракет в два транша по 50, способы поставки и применения ракет.
«Нам нужно разделить все на этапы. Сначала начать с простого, а потом переходить к сложному. Или можно обратиться к британцам, могут ли они нам оказать поддержку на начальном этапе, взять на себя вопросы планирования? Мы можем форсировать то, что лежит в зоне нашей ответственности», — сказал начальник отдела операций и учений командования ВВС Бундесвера Грефе.
При этом он отметил, что разработку креплений для подвески немецких ракет на украинские самолеты, в случае их использования, Украина должна решать с производителями самостоятельно.
«Мост на востоке тяжело достать, это достаточно мелкая цель, но Taurus это может сделать, склады боеприпасов тоже может поразить», — сказал Фроштедте. Герхартц подтвердил его предположения, заявив, что «есть мнение, что Taurus это (поражение моста — прим. ТАСС) удастся, если использовать французский истребитель Dassault Rafale».
Ранее Симоньян сообщила со ссылкой на наличие подтверждающей аудиозаписи, что в день, когда канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте, высокопоставленные офицеры ФРГ обсуждали возможность атаковать Крымский мост без последствий для немецких властей.
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