Депутат Мосгордумы: В столице поручения президента по развитию спорт инфраструктуры активно исполняются

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В Москве уже исполняются поручения президента РФ Владимира Путина, связанные с увеличением количества социальных и спортивных объектов, обозначенные во время Послания Федеральному собранию. По словам председателя комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмилы Гусевой, спортивные объекты в Москве стали важной частью социальной инфраструктуры, а талантливые тренеры, способные увлечь детей, воспитать в них привычку к спорту, не менее уважаемы и востребованы, чем учителя и врачи. «Строить, модернизировать спортобъекты не менее важно, чем школы, поликлиники», – отмечает парламентарий.

По ее мнению, в Москва в этой сфере делают очень много. «Достаточно привести несколько примеров: только за 2023 год у нас были введены в эксплуатацию 23 крупных спортивных сооружения, каждый из которых станет знаковым для своей сферы. Это ледовый дворец «Кристалл» в «Лужниках», дворец спорта «Некрасовка», центр фигурного катания Этери Тутберидзе в районе Ясенево и другие», – сообщила депутат, отметив, что растет число местных общедоступных спортивных зон. Среди них футбольные поля и баскетбольные площадки, катки и лыжни, оборудованные пункты проката спортинвентаря, беговые и велосипедные дорожки, роллердромы и скейтпарки. Как говорит Гусева, сейчас Москва развивает 135 видов спорта. Такое обилие возможностей помогает привлечь к спорту и детей, и взрослых горожан, и старшее поколение.

Как сообщила Гусева, в этом году планируется строительство и реконструкция 14 спортивных объектов, в числе которых теннисный клуб на территории «Лужников», ледовый дворец в Мневниковской пойме, спорткомплекс «Московский транспорт» на улице Ярославской, а также будет создано 20 некапитальных объектов спортивного назначения.