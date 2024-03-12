Заболеваемость ковидом в РФ снизилась на 11,6% за неделю
11:32 12.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю снизилась на 11,6%, а число госпитализаций уменьшилось на 21,9%. Об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Увеличение числа госпитализаций произошло в 25 субъектах РФ, заболеваемости — в 28 регионах страны.
По данным штаба, за неделю выздоровели 25 329 человек, зараженных ковидом, что на 6,1% меньше в сравнении с показателем неделей ранее, 65 человек умерли.
НОВОСТИ
- 11:22 12.03.2024
- Cтартовала Весенняя экономическая школа Сбера и ВШЭ
- 11:20 12.03.2024
- США заботятся не об Украине, а о своих геостратегических планах — МИД КНР
- 11:05 12.03.2024
- ПВО сбила еще четыре беспилотника над Белгородской областью
- 11:00 12.03.2024
- Китайское судно могло вести наблюдение за ракетным испытанием в Индии — СМИ
- 10:32 12.03.2024
- В Киеве заявили, что украинские дети, вернувшиеся из РФ, стремятся уехать назад
- 10:20 12.03.2024
- Кириенко посетил Авдеевку
- 10:05 12.03.2024
- Байден заявил, что нет нужды отправлять в Польшу дополнительные войска
- 10:00 12.03.2024
- Арахамия высказал требования к Грузии для нормализации отношений с Украиной
- 09:32 12.03.2024
- Премьер-министр Гаити покинет свой пост
- 09:20 12.03.2024
- Поддержка Украины помогает США сдерживать КНР — директор ЦРУ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать