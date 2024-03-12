Заболеваемость ковидом в РФ снизилась на 11,6% за неделю

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю снизилась на 11,6%, а число госпитализаций уменьшилось на 21,9%. Об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 25 субъектах РФ, заболеваемости — в 28 регионах страны.

По данным штаба, за неделю выздоровели 25 329 человек, зараженных ковидом, что на 6,1% меньше в сравнении с показателем неделей ранее, 65 человек умерли.