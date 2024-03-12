Cтартовала Весенняя экономическая школа Сбера и ВШЭ

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Стартовала седьмая по счету Весенняя экономическая школа Сбера и НИУ ВШЭ. Мероприятие проходит в рамках Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал».

На повестке образовательного мероприятия – актуальная для технологического суверенитета страны тема – управление рисками. Насыщенная программа школы включает в себя лекции и мастер-классы от сотрудников команды блока «Риски» Сбера и ведущих преподавателей Высшей школы экономики, а также работу над реальными практиескими задачами и возможность общения с топ-менеджерами банка.

Студенты российских вузов – участники олимпиады, которые успешно справились с конкурсом мотивационных писем, будут течение трех дней обсуждать тему управления рисками. Всего на площадке присутствует 100 студентов из 38 вузов и 20 регионов страны.

Сбер выступает генеральным партнером олимпиады по направлениям «Экономика», «Программирование и информационные технологии», «Робототехника» и «Информационная и кибербезопасность». Банк также проводит программы стажировок для дипломантов олимпиады, а для активных участников школы предусмотрено ускоренное прохождение нескольких этапов собеседования – фаст-трек.

В современном мире экономика играет огромную роль в развитии общества и страны, а риск – неизбежная составляющая любого бизнеса, и умение правильно им управлять определяет успех компании. Грамотное управление рисками способствует сохранению и укреплению финансовой устойчивости страны.

«Весенняя экономическая школе Сбера и Высшей школы экономики – это уникальная площадка, которая на несколько дней объединит высокомотивированных студентов и ведущих специалистов в области экономических наук, – отметила заместитель иинистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова. – Каждый участник сможет не только повысить свои надпрофессиональные компетенции, но и погрузиться в проектную деятельность, проявить себя и узнать много нового и интересного. Атмосфера и инфраструктура СберУниверситета позволит ближе познакомиться с корпоративной культурой банка и в живом диалоге пообщаться с топ-менеджерами. Это уникальный опыт, который позволит расширить кругозор, получить новые эмоции и впечатления, но самое главное, что он однозначно пригодится в будущем».

«Управление рисками – ключевая компетенция в современной экономике, определяющая устойчивость и динамику развития компаний и целых отраслей, – рассказала Ольга Цуканова, исполнительный директор Дирекции академических партнерств Сбербанка. – Весенняя экономическая школа Сбера и НИУ ВШЭ стала платформой для обмена знаниями и опытом в этой важной сфере. Собрав 100 студентов из разных регионов, мы не только предоставляем им возможность учиться у наших экспертов, но и формируем сообщество, способное внести весомый вклад в развитие экономики страны. В седьмой раз в рамках олимпиады «Я – профессионал» мы поддерживаем Весеннюю школу, а лучшие участники школы получат возможность попасть на стажировку в блок «Риски» Сбера. Мы верим, что инвестиции в молодые таланты лежат в основе будущего нашей экономики».

«В VII сезоне Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – Весенняя экономическая школа Сбера и НИУ ВШЭ собрала активную молодежь из 20 регионов и 7 федеральных округов России, – отметил Алексей Агафонов, первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей». – Участники школы – будущее и гордость нашей страны: они готовы упорно трудиться и работать на благо России, укрепляя ее кадровый потенциал. Рад, что проекты нашей платформы создают площадки, где каждый из ребят может получить полезный опыт и успешно реализовать свои идеи».

«Весенняя школа – это важная ступенька в ключевых решениях о профессии, – подчеркнула Ирина Ивашковская руководитель Школы финансов, заведующая исследовательской лаборатории корпоративных финансов НИУ ВШЭ. – Потому что важно ощутить чувство любви к тому, чем потом студент будет заниматься годами, причем лучше бы до экзаменов, на входе. В таких вопросах исключительную роль играют личности, встречи, диалоги. Яркие харизматичные люди могут перевернуть представление о том, что нравится студенту. Между прочим, счастливые люди выбирают так, что профессия соединяется с хобби. Потому что занимаются профессией с увлеченностью и даже страстью. Жизненный опыт показывает, что встречи с такими профессионалами могут «стряхнуть пыль обыденности», подарить ощущение уверенности в выборе, дать подсказку и зарядить новыми размышлениями о месте в профессиональном мире. Школа в этих суперсовременных стенах – отличная площадка для таких эмоциональных экспериментов и встреч. Оба наши коллектива – Сбер и Вышка, объединяя усилия, запускают поток таких встреч».

«Форумы и школы Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» – карьерный барометр, который помогает российским студентам ориентироваться на рынке труда и четко выстраивать свою профессиональную траекторию, – отметила Валерия Касамара, руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал». – В этом сезоне мы проводим Весеннюю экономическую школу уже в седьмой раз, и особенно приятно отметить, что интерес к образовательным мероприятиям олимпиады не угасает: в VII сезоне конкурс на участие в школе составил 8 человек на место, а участники форума представляют 38 университетов и 20 регионов нашей страны. Хочу поблагодарить Сбер и НИУ «Высшая школа экономики» за организацию запоминающейся и насыщенной программы и создание новых карьерных возможностей для инициативных студентов России».