Аналитики ЦБ РФ рассказали о причине охлаждения в ипотечном кредитовании

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ощутимое охлаждение в ипотечном сегменте по сравнению с ажиотажем во втором полугодии 2023 году произошло после ужесточения условий по льготной программе, сказано в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России.

«При этом по сравнению с ажиотажным спросом второго полугодия 2023 года ощутимое охлаждение произошло в ипотечном сегменте после ужесточения условий по программе „Льготная ипотека“. Выдачи в начале года по льготным программам значительно снизились, но их уровень остался выше, чем за соответствующий период предыдущих лет. Снижение числа ипотечных сделок и одобренных ипотечных заявок позволяет ожидать более медленного роста ипотечного кредитования, чем в 2023 году», — рассказали аналитики ЦБ.



Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России.