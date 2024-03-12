0
0
14
НОВОСТИ

Аналитики ЦБ РФ рассказали о причине охлаждения в ипотечном кредитовании

18:15 12.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ощутимое охлаждение в ипотечном сегменте по сравнению с ажиотажем во втором полугодии 2023 году произошло после ужесточения условий по льготной программе, сказано в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России.

«При этом по сравнению с ажиотажным спросом второго полугодия 2023 года ощутимое охлаждение произошло в ипотечном сегменте после ужесточения условий по программе „Льготная ипотека“. Выдачи в начале года по льготным программам значительно снизились, но их уровень остался выше, чем за соответствующий период предыдущих лет. Снижение числа ипотечных сделок и одобренных ипотечных заявок позволяет ожидать более медленного роста ипотечного кредитования, чем в 2023 году», — рассказали аналитики ЦБ.

Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:30 12.03.2024
Nord Stream AG собирается судиться со страховщиками газопровода
0
84
17:40 12.03.2024
МВД РФ объявило в розыск эстонского министра по уголовной статье
0
160
17:12 12.03.2024
В Литве задержан первый автомобиль с российскими госномерами
0
217
17:00 12.03.2024
ВС РФ освободили населенный пункт Невельское на донецком направлении
0
224
16:32 12.03.2024
Власти Курска приняли решение перевести школьников на дистанционное обучение
0
254
16:12 12.03.2024
Январский рост ВВП РФ оценивается в 4,6% — Мишустин
0
228
16:00 12.03.2024
Глава Гагаузии заявила, что власти Молдавии ищут способ наказать ее за встречу с Путиным
0
259
15:32 12.03.2024
Госдума запрещает сдавать квартиры посуточно при отсутствии в них счетчиков
0
293
15:12 12.03.2024
В Индии впервые разбился истребитель собственной разработки Tejas
0
297
15:05 12.03.2024
Первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин принял участие в заседании совета директоров Фонда «Сколково»
0
267

Возврат к списку