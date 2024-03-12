Аналитики ЦБ РФ рассказали о причине охлаждения в ипотечном кредитовании
18:15 12.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ощутимое охлаждение в ипотечном сегменте по сравнению с ажиотажем во втором полугодии 2023 году произошло после ужесточения условий по льготной программе, сказано в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России.
«При этом по сравнению с ажиотажным спросом второго полугодия 2023 года ощутимое охлаждение произошло в ипотечном сегменте после ужесточения условий по программе „Льготная ипотека“. Выдачи в начале года по льготным программам значительно снизились, но их уровень остался выше, чем за соответствующий период предыдущих лет. Снижение числа ипотечных сделок и одобренных ипотечных заявок позволяет ожидать более медленного роста ипотечного кредитования, чем в 2023 году», — рассказали аналитики ЦБ.
Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России.
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