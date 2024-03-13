Товарооборот между Украиной и Польшей за два месяца 2024 года сократился на 10% — депутат
10:32 13.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Товарооборот между Украиной и Польшей за первые два месяца 2024 года из-за блокады пограничных пунктов между двумя странами протестующими польскими фермерами сократился на 10%. Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной рады Данил Гетьманцев.
«Польша была и остается нашим торговым партнером номер один в ЕС и вторым в мире (после Китая), на долю которого приходится более 10% общего внешнего товарооборота. Впрочем, сначала из-за введения эмбарго на нашу основную сельскохозяйственную продукцию, а затем из-за блокирования границ взаимный товарооборот между нашими странами заметно просел. За первые два месяца 2024 года в годовом измерении он сократился на 10%, упав за счет экспорта с Украины. Отрицательное сальдо внешней торговли для нас за этот период выросло в 9 раз — до $ 0,45 млрд. за первые два месяца года», — написал он в телеграм-канале.
Политик добавил, что за январь–февраль текущего года украинский экспорт в Польшу в годовом измерении уменьшился на треть, тогда как импорт из Польши на Украину вырос на 10%. Он отметил, что ситуация очень болезненно бьет по экономике Украины в краткосрочной перспективе.
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