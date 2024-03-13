Приватизация должна принести в бюджет РФ в 2024 г. не менее 100 млрд руб. — Силуанов

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поступления от приватизации в федеральный бюджет РФ в текущем году должны составить не менее 100 млрд рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая на расширенном заседании коллегии Росимущества.

«Поступление дополнительных доходов и средств от приватизации у нас в этом году в бюджете — чуть больше 1 млрд [рублей]. Мы считаем, что должна быть цифра скорректирована — не менее 100 млрд рублей мы ставим задачу сформировать поток от сделок с приватизацией», — сказал министр.