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НОВОСТИ

Ведущие бигтехи и вузы подписали декларацию об ответственном генеративном искусственном интеллекте

13:22 13.03.2024

Во время «Дня искусственного интеллекта» на Международной выставке-форуме «Россия» Сбер, Яндекс, MTS AI, а также ведущие вузы и научные организации страны – НИУ ВШЭ, Сколтех, Университет Иннополис, МФТИ, ННГУ, Университет ИТМО, Институт системного программирования РАН – подписали Декларацию об ответственной разработке и использовании сервисов в сфере генеративного искусственного интеллекта (AI). Подписание состоялось в присутствии заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.

Документ разработан компаниями Альянса в сфере искусственного интеллекта в рамках реализации поручений президента Российской Федерации Владимира Путина по итогам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», состоявшейся 24 ноября 2023 года. Декларация устанавливает этические принципы, рекомендации и стандарты поведения, которыми рекомендуется руководствоваться разработчикам и пользователям решений в сфере генеративного AI. Речь идет о моделях для генерации голоса, письменного текста, изображений, звуков, видео и иных электронных сообщений на основании запроса пользователя. Документ развивает и детализирует Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта применительно к генеративному AI.

«Генеративный искусственный интеллект открывает безграничные возможности для развития экономики и творческого потенциала, – отметил Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка. – Сегодня он развивается сверхбыстрыми темпами. Потенциал внедрения генеративного искусственного интеллекта для решения конкретных задач безграничен. Сервисы на основе генеративного искусственного интеллекта смогут внести существенный вклад в улучшение жизни миллионов людей. При этом развитие и применение технологий должны быть ответственными. Этика имеет ключевое значение при разработке любых AI-систем. На всех этапах проектирования новых решений, отбора датасетов и обучения нужно договориться об общих правилах, принятых для общего блага. И тогда генеративный AI будет именно таким, каким его хотят видеть: помощником, который дает суперсилы и новые супервозможности каждому, повышает производительность, высвобождает время для действительно важных вещей».

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