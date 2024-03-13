0
0
174
НОВОСТИ

Искусственный интеллект будет умнее любого человека в 2025 году, считает Маск

15:12 13.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Искусственный интеллект (ИИ), вероятно, превзойдет разум любого человека в следующем году, а к 2029 году ИИ может стать умнее всего человечества. Такое мнение выразил американский предприниматель Илон Маск, комментируя позицию американского футуролога Рэймонда Курцвейла.

С точки зрения ученого, уровень развития ИИ будет сопоставим с интеллектом любого человека к 2029 г.

«ИИ может стать умнее, чем любой человек в следующем году. К 2029 году ИИ, возможно, станет умнее, чем все человечество вместе взятое», — отреагировал Маск на своей странице в соцсети X.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 13.03.2024
Морские учения РФ, Ирана и КНР проводятся для демонстрации силы, заявили в Тегеране
0
56
16:00 13.03.2024
РФ и Украине не нужно навязывать решения, нужно ждать их готовности к диалогу — МИД Турции
0
85
15:32 13.03.2024
ПВО РФ за сутки сбила 136 украинских беспилотника, а также 4 снаряда РСЗО HIMARS
0
138
15:00 13.03.2024
ВС РФ уничтожили два Ми-8 и цех по ремонту техники ВСУ, поразили ЗРК Patriot — МО
0
181
14:32 13.03.2024
Более бедные должны платить меньше налогов, обеспеченные — больше, — Песков
0
262
14:12 13.03.2024
Пентагон готов поставить Украине ракеты ATACMS большей дальности — WSJ
0
271
14:00 13.03.2024
Кремль будет прояснять ситуацию с членством Армении в ОДКБ — Песков
0
262
13:32 13.03.2024
Росгвардия уничтожила 30 националистов при попытке прорыва в Белгородскую область
0
285
13:23 13.03.2024
В России появился эндаумент для поддержки проектов в любительском шахматном спорте
0
252
13:22 13.03.2024
Ведущие бигтехи и вузы подписали декларацию об ответственном генеративном искусственном интеллекте
0
264

Возврат к списку