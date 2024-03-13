Искусственный интеллект будет умнее любого человека в 2025 году, считает Маск

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Искусственный интеллект (ИИ), вероятно, превзойдет разум любого человека в следующем году, а к 2029 году ИИ может стать умнее всего человечества. Такое мнение выразил американский предприниматель Илон Маск, комментируя позицию американского футуролога Рэймонда Курцвейла.

С точки зрения ученого, уровень развития ИИ будет сопоставим с интеллектом любого человека к 2029 г.

«ИИ может стать умнее, чем любой человек в следующем году. К 2029 году ИИ, возможно, станет умнее, чем все человечество вместе взятое», — отреагировал Маск на своей странице в соцсети X.