40% американцев готовы поддержать на президентских выборах Трампа, 38% — Байдена — опрос

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сорок процентов американцев проголосовали бы за бывшего президента США Дональда Трампа, 38% — за нынешнего главу государства Джо Байдена, если бы президентские выборы проводились сейчас. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного газетой USA Today и Саффолкским университетом.

О поддержке Трампа заявили 85% сторонников Республиканской партии, принявших участие в исследовании, Байдена — 81% опрошенных демократов. Четверть респондентов предположили, что могут поменять свое мнение непосредственно ближе к выборам, которые пройдут в ноябре. 14% сторонников Байдена и 15% поддерживающих Трампа допустили, что могут проголосовать за другого кандидата.

15% участников опроса заявили, что выступают «против обоих» возможных кандидатов от крупнейших партий. При этом, если бы их поставили перед выбором, 25% из них отдали бы предпочтение Трампу, 18% — Байдену и 44% — кандидатам от третьих партий. При этом большинство сторонников независимых участников президентской гонки допустили, что их преференции изменятся ближе к итоговому голосованию. Об этом заявили 75% сторонников Роберта Кеннеди-младшего, племянника 35-го президента США Джона Кеннеди, и 94% поддерживающих Джилл Стайн, которая баллотировалась в президенты США от партии «зеленых» в 2012 и 2016 годах.

Среди факторов, определяющих их голос, избиратели назвали экономическую политику (29%), миграцию (24%), угрозы демократии (23%), а также вопрос абортов (10%). USA Today отмечает, что все больше респондентов пришли к выводу о «восстановлении» американской экономики, что является позитивным сигналом для Байдена. Этот показатель вырос с 9% в июле 2022 года до 33% в настоящее время.

Опрос проводился с 8 по 11 марта среди 1 тыс. избирателей, погрешность составила 3,1 п. п.