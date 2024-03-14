0
0
162
НОВОСТИ

Средняя ключевая ставка по итогу года составит 13,5-15,5% — Банк России

09:32 14.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средняя ключевая ставка ЦБ РФ по итогу 2024 года составит 13,5-15,5%. Такой прогноз озвучил первый заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.

«Я показал в конце своей презентации сценарий, где видно, что прогноз в среднем ключевой ставки составляет [по итогу года] 13,5-15,5%. И если ставка сейчас 16%, то явно такой прогноз предполагает возможность снижения», — отметил он на проходящей в Новосибирске коммуникационной сессии Банка России .

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 14.03.2024
В правительстве обсуждают идею полного отказа от бумажных чеков
0
65
10:20 14.03.2024
Ким Чен Ын лично водил новейший танк КНДР - СМИ
0
93
10:08 14.03.2024
Собянин пригласил москвичей принять участие в выборах президента России
0
104
10:05 14.03.2024
В Петербурге задержаны члены РДК, готовившие отправку отравленных продуктов в зону СВО
0
118
10:00 14.03.2024
У Украины нет другого выхода, кроме как начать переговоры с РФ — экс-советник Кучмы
0
144
09:20 14.03.2024
МУС не обладает полномочиями для проведения расследований на Филиппинах — президент
0
181
09:05 14.03.2024
Вертолет совершил жесткую посадку на Колыме, есть погибшие
0
227
09:00 14.03.2024
ПВО перехватила и уничтожила над Белгородской и Курской областями 14 БПЛА
0
208
22:20 13.03.2024
В Аргентине могут появиться частные тюрьмы
0
625
22:00 13.03.2024
Европарламент не согласовал документ о продлении режима ввоза без пошлин украинской с/х продукции
0
645

Возврат к списку