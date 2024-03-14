Средняя ключевая ставка по итогу года составит 13,5-15,5% — Банк России

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средняя ключевая ставка ЦБ РФ по итогу 2024 года составит 13,5-15,5%. Такой прогноз озвучил первый заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.

«Я показал в конце своей презентации сценарий, где видно, что прогноз в среднем ключевой ставки составляет [по итогу года] 13,5-15,5%. И если ставка сейчас 16%, то явно такой прогноз предполагает возможность снижения», — отметил он на проходящей в Новосибирске коммуникационной сессии Банка России .