Словами о «белом флаге» Папа Римский «залез в сад», куда его не звали — Боррель
13:20 14.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что своим предложением приступить к переговорам об установлении мира на Украине Папа Римский Франциск «залез в сад», куда «его никто не звал».
Как сказал дипломат в интервью испанской радиостанции RNE, предлагать Украине сдаться — «это больше, чем просто желание мира». «Папа залез в сад, в котором его никто не звал, — считает Боррель. — Я считаю, что сейчас не время призывать Украину сдаться, а, наоборот, время продолжать помогать [Киеву]».
В интервью швейцарской телерадиокомпании RSI Папа Римский Франциск призвал к началу переговорного процесса по Украине с привлечением международных посредников. Понтифик добавил, что, когда кто-то видит, что «повержен, что что-то не получается, нужно проявить мужество и пойти на переговоры», чтобы не допустить худшего и избежать новых смертей. При этом в своем ответе он использовал термин «белый флаг», что было интерпретировано многими СМИ как призыв к капитуляции Киева. Однако в Ватикане указали, что Папа Римский говорит о том, что переговоры «никогда не означают капитуляцию, но [означают] мужество».
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