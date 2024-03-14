0
0
116
НОВОСТИ

Словами о «белом флаге» Папа Римский «залез в сад», куда его не звали — Боррель

13:20 14.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что своим предложением приступить к переговорам об установлении мира на Украине Папа Римский Франциск «залез в сад», куда «его никто не звал».

Как сказал дипломат в интервью испанской радиостанции RNE, предлагать Украине сдаться — «это больше, чем просто желание мира». «Папа залез в сад, в котором его никто не звал, — считает Боррель. — Я считаю, что сейчас не время призывать Украину сдаться, а, наоборот, время продолжать помогать [Киеву]».

В интервью швейцарской телерадиокомпании RSI Папа Римский Франциск призвал к началу переговорного процесса по Украине с привлечением международных посредников. Понтифик добавил, что, когда кто-то видит, что «повержен, что что-то не получается, нужно проявить мужество и пойти на переговоры», чтобы не допустить худшего и избежать новых смертей. При этом в своем ответе он использовал термин «белый флаг», что было интерпретировано многими СМИ как призыв к капитуляции Киева. Однако в Ватикане указали, что Папа Римский говорит о том, что переговоры «никогда не означают капитуляцию, но [означают] мужество».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:34 14.03.2024
МГИК: Голосование в Москве будет обеспечено при возникновении любых нештатных ситуаций
0
61
13:32 14.03.2024
В отношениях РФ и Австрии уже «нечего усложнять» — Песков о высылке Веной дипломатов
0
85
13:05 14.03.2024
Идеологи цветных революций разыгрывают карту религиозных разногласий — Лукашенко
0
129
13:00 14.03.2024
Власти назвали фейком сообщения о поиске диверсантов на автомобиле в Белгородской области
0
120
12:32 14.03.2024
Медведев предложил альтернативную «формулу мира», предполагающую ликвидацию Украины
0
227
12:20 14.03.2024
Украинская ДРГ пыталась войти в Курскую область, атака остановлена — губернатор
0
185
12:05 14.03.2024
Киев хочет построить «крепость» на подконтрольной ему части Запорожской области
0
200
12:00 14.03.2024
Правительство Армении нацелено на углубление отношений с ЕС — Пашинян
0
177
11:32 14.03.2024
Венгрия, Мальта, Люксембург против использования активов РФ для закупки снарядов Киеву
0
266
11:20 14.03.2024
ЦБ ожидает пик инфляции во втором квартале 2024 года
0
256

Возврат к списку