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Сбер собирается открыть в России новые технохабы

19:28 14.03.2024

Сбер собирается открыть в России новые технохабы. Об этом в интервью «Газете.Ru»  рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев.

По его словам, новый технохабы в Санкт-Петербурге и Владивостоке могут появиться уже в ближайшие пару лет. «Точно планируем. В ближайшие два года у нас в плане Санкт-Петербург и Владивосток. В Санкт-Петербурге планируем открыть (технохаб. – «НГ») уже в этом году. Кроме того, мы значительно обновляем наш IT-офис в Омске и очень внимательно думаем о Нижнем Новгороде как об одном из приоритетов», – сообщил Андрей Белевцев.

В конце 2022 года Сбер уже открыл технохабы для IT-специалистов в Екатеринбурге и Казани. В них созданы благоприятные условия для эффективной и комфортной работы, общения и обмена опытом. Здание в Екатеринбурге рассчитано на 1700 рабочих мест, а ИТ-хаб в столице Татарстана позволяет одновременно разместить до 300 человек.

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