С комплексной точки зрения КНР остается страной с развивающейся экономикой — МИД КНР
11:32 15.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
С комплексной точки зрения и согласно международному праву Китай сохраняет статус страны с развивающейся экономикой. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«В то же время с комплексной точки зрения Китай остается страной с развивающейся экономикой. Это имеет прочную фактическую основу в области национальных реалий и подтверждается международным правом», — отметил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.
Ван Вэньбинь подчеркнул, что «ни одна другая сторона не должна пытаться отобрать у КНР право на статус страны с развивающейся экономикой», и указал на намерение Пекина «вносить все больший вклад в содействие прогрессу человечества и содействие глобальному развитию по мере роста национальной экономики».
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