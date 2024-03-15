С комплексной точки зрения КНР остается страной с развивающейся экономикой — МИД КНР

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

С комплексной точки зрения и согласно международному праву Китай сохраняет статус страны с развивающейся экономикой. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«В то же время с комплексной точки зрения Китай остается страной с развивающейся экономикой. Это имеет прочную фактическую основу в области национальных реалий и подтверждается международным правом», — отметил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Ван Вэньбинь подчеркнул, что «ни одна другая сторона не должна пытаться отобрать у КНР право на статус страны с развивающейся экономикой», и указал на намерение Пекина «вносить все больший вклад в содействие прогрессу человечества и содействие глобальному развитию по мере роста национальной экономики».