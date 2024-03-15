Блинкен заявил, что США помогут странам ЕС отказаться от энергоносителей из РФ

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США намерены путем поставок сжиженного природного газа (СПГ) содействовать тому, чтобы Австрия и другие страны Европы отказались от энергоносителей из России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции в Вене с министром иностранных дел Австрии Александером Шалленбергом.



«У разных стран разные отношения с Россией в сфере энергетики, которые выстроились за многие десятилетия. Так что не всегда просто изменить это в один миг», — констатировал он. По мнению руководителя американского внешнеполитического ведомства, Австрия «предприняла и предпринимает некоторые очень важные шаги на этом направлении». «США хотят помочь, как мы это делали со многими партнерами в Европе. И мы это делали применительно к СПГ. Мы продолжим это делать», — добавил он.



Руководитель американского внешнеполитического ведомства выступил с утверждением, что российская сторона «использует энергоносители в качестве оружия». По его версии, в Европе «выработалась за многие десятилетия зависимость от российских энергоносителей». «Мы видим последствия этого в том, какова их цена», — сказал он. Как полагает Блинкен, другие европейские страны также принимают меры для сокращения поставок энергоносителей из РФ.



