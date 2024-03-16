ВС РФ уничтожили до 400 солдат ВСУ на авдеевском направлении
17:00 16.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВС РФ улучшили положение в зонах ответственности на авдеевском направлении, отбили три контратаки ВСУ, уничтожили до 400 украинских солдат и 24 единицы военной техники противника, сообщили в Минобороны России.
«На авдеевском направлении подразделения группировки войск „Центр“ улучшили положение в своих зонах ответственности и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 47-й, 110-й механизированных и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Семеновка, Бердычи и Новокалиново Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки подразделений 47-й механизированной, 3-й штурмовой бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Новокалиново, Тоненькое и Семеновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
Там уточнили, что потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, 2 бронетранспортера, 15 автомобилей, самоходная артиллерийская установка АS-90 Braveheart производства Великобритании, артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б», 2 гаубицы Д-20 и 2 Д-30.
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