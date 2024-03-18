США обвинили Нигер в подготовке урановой сделки с Тегераном — WSJ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение Нигера разорвать военное соглашение с Вашингтоном могло быть связано с тем, что Вашингтон обвинил находящийся у власти в Нигере Национальный совет спасения родины (НССР) в секретной разработке сделки о предоставлении Ирану доступа к урановым ресурсам. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, прибывшая в середине марта в Нигер делегация США, в состав которой входили помощник госсекретаря США по вопросам Африки Молли Фи и глава Африканского командования Вооруженных сил США генерал Майкл Лэнгли, выразила обеспокоенность сотрудничеством Нигера с Ираном по вопросу пользования урановыми месторождениями.

По данным газеты, The Wall Street Journal в феврале выяснила, что переговоры между Ираном и Нигером «достигли очень продвинутого этапа». Как заявил неназванный собеседник газеты, стороны подписали предварительную договоренность. При этом два других источники указали, что сделка не была завершена.

Разведывательные данные США и других западных стран указывали на то, что в результате договоренности Иран мог получить доступ к части нигерских запасов урана.

Ранее мятежники в Нигере сообщили, что в немедленном порядке разорвали военное соглашение с США. Решение было принято после визита американских чиновников в Нигер в середине марта. На севере страны действует американская база с беспилотниками. На конец 2023 года в государстве находились около 1,1 тыс. военных из США.

В конце июля 2023 года в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении главы государства Мохамеда Базума от власти. Для управления страной был сформирован НССР во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани.