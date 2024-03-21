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НОВОСТИ

Около трети поляков не считает, что НАТО защитит Польшу в случае военного конфликта с РФ

13:00 21.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Как минимум 30% жителей Польши не считают, что Североатлантический альянс защитит их страну в случае вооруженного столкновения с РФ. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра Pollster по заказу газеты Super Express.

По его данным, 30% респондентов отрицательно ответили на соответствующий вопрос Pollster, а 16% не имеют мнения на этот счет. 54% опрошенных выразили уверенность в том, что НАТО окажет помощь Польше в случае столкновения с РФ.

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