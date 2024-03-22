Песков отверг суждения, что доходы от активов РФ на Западе никому не принадлежат

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявления на Западе, будто доходы от российских активов никому не принадлежат, а потому могут быть изъяты в пользу Украины, абсурдны. Это подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы слышали с вами из Брюсселя заявления, что, дескать, доходы от наших активов никому не принадлежат, — напомнил представитель Кремля. — Они принадлежат держателям активов».

Песков добавил, что суждение, будто доходы от активов могут никому не принадлежать, «как минимум абсурдно».