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Песков отверг суждения, что доходы от активов РФ на Западе никому не принадлежат

14:32 22.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявления на Западе, будто доходы от российских активов никому не принадлежат, а потому могут быть изъяты в пользу Украины, абсурдны. Это подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы слышали с вами из Брюсселя заявления, что, дескать, доходы от наших активов никому не принадлежат, — напомнил представитель Кремля. — Они принадлежат держателям активов».

Песков добавил, что суждение, будто доходы от активов могут никому не принадлежать, «как минимум абсурдно».

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