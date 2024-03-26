Первый экипаж московской скорой помощи прибыл к залу «Крокус Сити Холл» через 4 минуты после вызова

19:14

22 марта на месте трагедии в «Крокус Сити Холле» работали 44 машины московской скорой помощи, причем первый экипаж прибыл на место через четыре минуты после вызова. Как отмечают столичные медики, все обратившиеся оперативно также получили амбулаторная помощь.

По словам исполняющего обязанности заместителя главврача Боткинской больницы по хирургии Сергея Лебедева, в день происшествия на работу прибыли все, кто мог. «Когда начали поступать первые пациенты, весь персонал был уже здесь, мы успели подготовить операционные, 12 реанимационных коек были полностью готовы к приему, – отмечает доктор. – Более того, прибыли даже те сотрудники, которых не вызывали – это касается и врачей, и медсестер».

Всего, напомним, в 14 больниц Москвы были госпитализированы 94 человека. По словам главы столичного Департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, всем пациентам, поступившим в московские клиники, удалось сохранить жизнь.