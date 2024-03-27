Володин рассказал о законах, вступающих в силу

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Закон, запрещающий в течение года сдавать экзамен на получение водительского удостоверения и получать права гражданам, подвергнутым административному наказанию за вождение в нетрезвом виде, вступает в силу с 1 апреля, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

«[С 1 апреля] запрещается сдавать экзамен и получать права гражданам, подвергшимся административному наказанию за вождение в нетрезвом виде. Те, кого лишили за управление ТС, тоже не получат допуск к экзамену», — отметил Володин, говоря о законодательных изменениях, вступающих в силу в апреле.

Кроме того, с 1 апреля на 7,5% будут проиндексированы социальные пенсии. Благодаря этому решению выплаты повысятся для 4,1 млн человек, уточнил Володин. Также с 1 апреля вступает в силу закон о запрете «наливаек» в жилых домах. «Это ответ на запрос наших граждан. „Наливайки“ днем работают, как магазины, а ночью торгуют алкоголем, привлекая со всей округи асоциальных посетителей. Закон дает регионам все возможности навести порядок в этой сфере», — подчеркнул Володин.

С 17 апреля в РФ вводится упрощенная процедура ремонта памятников Великой Отечественной войны. Муниципалитеты смогут проводить ремонт на таких объектах культурного наследия более оперативно. Также будет создан отдельный реестр памятников Великой Отечественной войны в общем реестре объектов культурного наследия. «Важно хранить память о подвиге наших дедов и прадедов, передавать следующим поколениям правду о том, какой ценой досталась Победа», — пояснил Володин.

С 3 апреля вступит в силу закон, запрещающий сдавать в аренду квартиры, в которых нет счетчиков. Новые нормы устанавливают, что обязательным условием для сдачи квартир в аренду (в том числе посуточно) станет наличие в них счетчиков — приборов учета электро-, газо-, водо- и теплоснабжения.