Более 90% жителей Швейцарии заявили о приверженности нейтральному статусу — опрос
13:00 27.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 90% жителей Швейцарии выступают за сохранение нейтрального статуса страны, тогда как идея возможного вступления НАТО находит поддержу у 30% граждан. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования «Безопасность-2024», опубликованные на сайте швейцарского правительства.
Согласно опросу, проводившемуся с 3 по 22 января 2024 года, 91% граждан заявили о приверженности нейтралитету. Это на 6 п. п. меньше, чем во время социологического исследования в январе 2022 года — до начала боевых действий на Украине.
За вступление в НАТО в ходе опроса высказались 30% респондентов, что на 1 п. п. меньше, чем в 2023 году. На 3 п. п. уменьшилось за минувший год число желающих сближения с Североатлантическим альянсом. Сейчас их 52%.
В безопасности себя ощущают 92% швейцарцев, 79% оптимистично оценивают будущее страны. За год на 4 п. п. стало больше тех (рост до 82%), кто считает необходимым наличие у Швейцарии вооруженных сил. За отмену обязательной воинской службы выступает 31% швейцарцев, что на 4 п. п. меньше, чем в январе 2023 года.
Не входящая в Евросоюз и НАТО Швейцария поддерживает, несмотря на свой нейтральный статус, санкции ЕС против России, введенные в связи с ее специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте 2022 года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.
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