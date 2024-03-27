Более 90% жителей Швейцарии заявили о приверженности нейтральному статусу — опрос

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 90% жителей Швейцарии выступают за сохранение нейтрального статуса страны, тогда как идея возможного вступления НАТО находит поддержу у 30% граждан. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования «Безопасность-2024», опубликованные на сайте швейцарского правительства.

Согласно опросу, проводившемуся с 3 по 22 января 2024 года, 91% граждан заявили о приверженности нейтралитету. Это на 6 п. п. меньше, чем во время социологического исследования в январе 2022 года — до начала боевых действий на Украине.

За вступление в НАТО в ходе опроса высказались 30% респондентов, что на 1 п. п. меньше, чем в 2023 году. На 3 п. п. уменьшилось за минувший год число желающих сближения с Североатлантическим альянсом. Сейчас их 52%.

В безопасности себя ощущают 92% швейцарцев, 79% оптимистично оценивают будущее страны. За год на 4 п. п. стало больше тех (рост до 82%), кто считает необходимым наличие у Швейцарии вооруженных сил. За отмену обязательной воинской службы выступает 31% швейцарцев, что на 4 п. п. меньше, чем в январе 2023 года.

Не входящая в Евросоюз и НАТО Швейцария поддерживает, несмотря на свой нейтральный статус, санкции ЕС против России, введенные в связи с ее специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте 2022 года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.