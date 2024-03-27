США и союзники не справляются с кризисом в Красном море — Bloomberg
15:12 27.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США и их союзники не могут остановить атаки мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) на суда и военные корабли в водах Красного моря. Об этом пишет агентство Bloomberg.
По его информации, в связи с этим крупнейшие судоходные компании мира вынуждены «по-прежнему избегать маршрута, по которому когда-то осуществлялось 15% мировой торговли». Со ссылкой на командующего флотилией США в Красном море контр-адмирала Марка Мигеса агентство отмечает, что невозможно спрогнозировать, когда США и союзникам удастся преодолеть этот кризис, так как, предположительно, «сторонники хуситов в Иране по-прежнему отправляют им деньги, оружие и разведданные». Агентство подчеркивает, что им «не удается остановить атаки на гражданские грузовые суда и военные корабли».
Со ссылкой на свои источники Bloomberg отмечает, что «США находятся на неправильной стороне кривой затрат в своей кампании» против хуситов, так как расходы на нее велики.
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