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НОВОСТИ

Предприятие «Зоря» — «Машпроект» второй раз за неделю поражено ударом ракеты — подполье

17:12 27.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предприятие по производству газотурбинного оборудования «Зоря» — «Машпроект» в Николаеве второй раз за неделю поражено ракетным ударом. Об этом ТАСС сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.

21 марта сообщалось, что Николаевский машиностроительный завод «Зоря» — «Машпроект» поражен ракетным ударом.

«Зоря» — «Машпроект», два прилета», — сказал Лебедев.

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