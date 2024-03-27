Предприятие «Зоря» — «Машпроект» второй раз за неделю поражено ударом ракеты — подполье
17:12 27.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предприятие по производству газотурбинного оборудования «Зоря» — «Машпроект» в Николаеве второй раз за неделю поражено ракетным ударом. Об этом ТАСС сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.
21 марта сообщалось, что Николаевский машиностроительный завод «Зоря» — «Машпроект» поражен ракетным ударом.
«Зоря» — «Машпроект», два прилета», — сказал Лебедев.
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