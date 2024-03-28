Индия и Китай согласны поддерживать мир и спокойствие в приграничных районах
10:00 28.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нью-Дели и Пекин согласились сохранять мир и спокойствие в приграничных районах и поддерживать регулярные контакты для решения возникающих на границе проблем. Об этом говорится в заявлении МИД Индии по итогам прошедшего 27 марта в Пекине 29-го заседания Рабочего механизма по консультациям и координации по вопросам границы между двумя соседними странами.
«Стороны провели углубленный обмен мнениями о том, как добиться полного размежевания и решить оставшиеся вопросы вдоль линии фактического контроля в западном секторе индийско-китайской границы», — говорится в документе.
В тексте также отмечается, что Индия и Китай «согласились поддерживать регулярные контакты по дипломатическим и военным каналам, а также отметили необходимость поддерживать мир и спокойствие на местах в приграничных районах в соответствии с существующими двусторонними соглашениями и протоколами».
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