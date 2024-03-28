Польша планирует ввести военную подготовку для выпускников средней школы — Минобороны
12:05 28.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польские власти рассматривают введение военной подготовки на добровольной основе для выпускников средней школы. Об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN24.
«У нас в планах также имеется [введение] военной подготовки для выпускников средних школ на добровольной основе», — сказал глава польского оборонного ведомства. Министр отметил, что пока у правительства страны отсутствуют планы по возвращению обязательной военной службы. Тем не менее он подчеркнул, что «обязательная военная служба в Польше приостановлена, а не ликвидирована».
НОВОСТИ
- 12:00 28.03.2024
- Шрёдер считает, что его дружба с Путиным может помочь найти решение по Украине
- 11:32 28.03.2024
- Французы оценили свой страх перед возможностью терактов в стране на 7 из 10
- 11:20 28.03.2024
- Убытки иностранных компаний от ухода с рынка РФ превысили $107 млрд — Reuters
- 11:05 28.03.2024
- В Николаеве на юге Украины горел объект промышленной инфраструктуры
- 11:00 28.03.2024
- Армия Тайваня зафиксировала появление возле острова 20 воздушных аппаратов ВС Китая
- 10:32 28.03.2024
- Новым командующим Еврокорпусом назначен генерал Петр Блазеуш — Минобороны
- 10:20 28.03.2024
- Бухарест подтвердил, что россиянам будет впервые выдаваться «шенген» с 31 марта
- 10:07 28.03.2024
- Собянин назвал важнейшие проекты социальной поддержки москвичей
- 10:05 28.03.2024
- Путин указал на расхождение абсолютных и относительных расходов РФ и США на оборону
- 10:00 28.03.2024
- Индия и Китай согласны поддерживать мир и спокойствие в приграничных районах
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать