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НОВОСТИ

Польша планирует ввести военную подготовку для выпускников средней школы — Минобороны

12:05 28.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские власти рассматривают введение военной подготовки на добровольной основе для выпускников средней школы. Об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN24.

«У нас в планах также имеется [введение] военной подготовки для выпускников средних школ на добровольной основе», — сказал глава польского оборонного ведомства. Министр отметил, что пока у правительства страны отсутствуют планы по возвращению обязательной военной службы. Тем не менее он подчеркнул, что «обязательная военная служба в Польше приостановлена, а не ликвидирована».

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