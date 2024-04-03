0
0
124
НОВОСТИ

Администрация Байдена требует от Конгресса США одобрить отправку F-15 Израилю — NYT

10:32 03.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Джо Байдена настаивает на том, чтобы американский Конгресс одобрил поставку истребителей F-15 в Израиль на сумму $18 млрд. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По ее данным, Госдепартамент Соединенных Штатов направил двум комитетам Конгресса неформальное уведомление с требованием начать рассмотрение плана по отправке Израилю до 50 боевых самолетов.

Издание отмечает, что еврейское государство использует имеющиеся у него на данный момент F-15 для ударов по сектору Газа. В то же время запрос на дополнительные поставки, по информации газеты, вероятно, отражает озабоченность по поводу дальнейшей ситуации в регионе с учетом деятельности шиитской организации «Хезболлах», а также группировок, якобы связанных с Ираном. Однако правительство вряд ли получит истребители ранее, чем через пять лет, пишет газета.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 03.04.2024
Около 1 тыс. человек могут быть заблокированы в горах на Тайване после землетрясения
0
32
11:20 03.04.2024
Главного инженера рудника «Пионер» заключили под стражу до 19 мая
0
63
11:05 03.04.2024
Глава ВВС Индии в рамках учений совершил полет на Су-30МКИ
0
68
11:00 03.04.2024
Инфляция в Турции в марте выросла до 68,5%
0
70
10:20 03.04.2024
ВСУ рухнут, если Россия решит сконцентрировать свой удар на одном участке фронта — Politico
0
161
10:05 03.04.2024
Выпуск атомной подлодки ВМС США Columbia задерживается на год — Reuters
0
200
10:00 03.04.2024
Медведев предрек украинским лидерам судьбу Бандеры
0
184
09:32 03.04.2024
Байдена никто в мире не уважает, он занимается только дезинформацией, считает Трамп
0
239
09:20 03.04.2024
КНДР сообщила об успешном испытании ракеты с гиперзвуковой планирующей боеголовкой
0
235
09:05 03.04.2024
США за две недели до теракта предупредили РФ, что «Крокус» может стать мишенью — WP
0
338

Возврат к списку