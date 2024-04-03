Администрация Байдена требует от Конгресса США одобрить отправку F-15 Израилю — NYT

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Джо Байдена настаивает на том, чтобы американский Конгресс одобрил поставку истребителей F-15 в Израиль на сумму $18 млрд. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По ее данным, Госдепартамент Соединенных Штатов направил двум комитетам Конгресса неформальное уведомление с требованием начать рассмотрение плана по отправке Израилю до 50 боевых самолетов.

Издание отмечает, что еврейское государство использует имеющиеся у него на данный момент F-15 для ударов по сектору Газа. В то же время запрос на дополнительные поставки, по информации газеты, вероятно, отражает озабоченность по поводу дальнейшей ситуации в регионе с учетом деятельности шиитской организации «Хезболлах», а также группировок, якобы связанных с Ираном. Однако правительство вряд ли получит истребители ранее, чем через пять лет, пишет газета.