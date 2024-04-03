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В военной разведке Украины признали невозможность победы Киева на поле боя — The Guardian

16:00 03.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев пытается атаковать объекты на территории РФ, потому что не может одержать победу на поле боя. Об этом заявил замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий британской газете The Guardian.

Как сообщает издание, Скибицкий заявил, что, «учитывая превосходство России в военном плане и нехватку артиллерийских снарядов и истребителей, у Киева нет другого выбора». Среди целей на российской территории он назвал инфраструктурные объекты и промышленные производства.

В течение последних недель украинские беспилотники совершили несколько атак на объекты гражданской инфраструктуры, в частности нефтеперерабатывающие предприятия в российских регионах. В ряде случаев это приводило к пожарам. Украинские СМИ со ссылкой на источники заявляли, что за этими диверсиями стоят спецслужбы страны. Позже об ответственности Службы безопасности Украины (СБУ) за эти нападения заявил глава этой спецслужбы Василий Малюк, который признал, что СБУ бьет по таким объектам, как Крымский мост, военные корабли в Черном море, танки, системы РЭБ и ПВО, нефтеперерабатывающие и другие заводы, работающие на российский ВПК.

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