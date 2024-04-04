Подготовлен законопроект по получению маткапиталла сиротами из Донбасса и Новороссии
19:27 04.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минтруд РФ предложил давать материнский капитал детям из Донбасса и Новороссии, потерявшим родителей до воссоединения регионов с Россией. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минтруда.
«Минтрудом подготовлен проект федерального закона, предусматривающий распространение права на получение сертификата на маткапитал на детей, проживающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, в случае, если они потеряли родителей до 30 сентября 2022 года», — говорится в сообщении.
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