Для Украины наступает критический момент - Ермак

09:32 Источник: Lenta.ru

Для Украины наступает критический момент на фоне нехватки вооружений в украинской армии и продолжающихся в Конгрессе США обсуждений по вопросу выделения пакета помощи для Киева. Об этом заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью изданию Politico.

Он подчеркнул, что Киев по-прежнему критически нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны (ПВО). «Проблема для нас — во времени... Очень важно, чтобы пакет был одобрен в этом месяце», — отметил он. "Лента.Ру"