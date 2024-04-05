Для Украины наступает критический момент - Ермак
09:32 05.04.2024 Источник: Lenta.ru
Для Украины наступает критический момент на фоне нехватки вооружений в украинской армии и продолжающихся в Конгрессе США обсуждений по вопросу выделения пакета помощи для Киева. Об этом заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью изданию Politico.
Он подчеркнул, что Киев по-прежнему критически нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны (ПВО). «Проблема для нас — во времени... Очень важно, чтобы пакет был одобрен в этом месяце», — отметил он. "Лента.Ру"
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