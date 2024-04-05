Страны Европы не хотят брать на себя ответственность за ядерное сдерживание в НАТО — WSJ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские страны — участницы Североатлантического альянса не хотят брать на себя ответственность за ядерное сдерживания в НАТО даже в свете разговоров о возможном выходе США из блока. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечает издание, разговоры о развитии европейскими странами в НАТО собственного ядерного арсенала сталкиваются с их «нежеланием делать что-либо, что могло бы подорвать» лидирующую роль США в этом вопросе. По информации газеты, представителей Европы в альянсе вполне устраивает то, что Соединенные Штаты разместили на их территории свои базы и могут санкционировать удар ядерным оружием в случае необходимости.

Согласно данным WSJ, в 2020 году президент Франции Эмманюэль Макрон предлагал европейским союзникам включиться в работу по усилению роли французского ядерного арсенала в НАТО, но его предложение «осталось без внимания». В последние месяцы, когда опасения по поводу выхода США из НАТО в связи с приходом к власти Дональда Трампа усилились, Париж, как пишет газета, вновь начал подталкивать партнеров в Европе к обсуждению собственного сдерживания в альянсе. Хотя Польша и Швеция даже начали переговоры с Францией по этому вопросу, в целом европейские страны, включая Германию, «проявляют осторожность», пишет WSJ.

Издание поясняет, что даже имеющихся французских и британских арсеналов хватило бы для того, чтобы «обеспечить надежное сдерживание при необходимости». «Усиление европейского ядерного сдерживания не означает в первую очередь увеличение арсеналов», — отметил заместитель директора Фонда стратегических исследований в Париже Брюно Тертре, который консультирует французское правительство по вопросам ядерной политики. «В основном это проблема политического доверия, а не технических возможностей», — подчеркнул он.

В свою очередь представитель Христианско-демократического союза (ХДС) по вопросам внешней политики Норберт Рёттген высказал мнение, что, независимо от планов Вашингтона, «наиболее рациональным курсом» для европейских стран альянса было бы «наращивание обычного военного потенциала и промышленности». «Что касается ядерного сдерживания, то быстрые изменения просто невозможны. Если мы потеряем его в связи с решением США, то потребуются годы, по меньшей мере 10 лет, чтобы попытаться компенсировать американскую систему», — подчеркнул политик.

В то же время бывший спецпредставитель США по Украине и экс-посол США при НАТО Курт Волкер ставит под вопрос сам выход США из НАТО. «Это возможно, но маловероятно», — сказал он. «Я не думаю, что разговоры о выводе сил США [из Европы], выходе из альянса, отказе от предоставления ядерного зонтика реалистичны», — заключил Волкер.