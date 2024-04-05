Россия занимает шестое место в мире по доступности интернета — Чернышенко
12:32 05.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия занимает шестое место по доступности интернета в мире, а за последние четыре года российский рынок информационных технологий в среднем рос более чем в 2 раза быстрее мирового. Об этом в видеоприветствии IV Молодежного цифрового форума (Youth RIGF 2024) сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«Мы занимаем шестое место в мире по доступности интернета», — сказал Чернышенко. Также Россия входит в число тех немногих стран, где есть собственные технологии генеративного искусственного интеллекта и большие языковые модели — GigaChat, Kandinsky, YandexGPT, Шедеврум и другие, а за последние четыре года, по его словам, российский ИТ-рынок в среднем рос более чем в 2 раза быстрее мирового.
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