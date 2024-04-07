Сбер: Внедрение генеративного искусственного интеллекта изменит использование интернета в ближайшие годы
21:53 07.04.2024
О развитии генеративного искусственного интеллекта (AI), будущем работы инженера с AI-ассистентом, а также роли технологий в реализации стратегии Сбербанка рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Андрей Белевцев на пленарной сессии «Как изменился Рунет за 30 лет» в ходе Дня Рунета на Международной выставке-форуме «Россия».
Андрей Белевцев отметил, что за последние два десятка лет Сбербанк претерпел уже несколько технологический преобразований: от повышения эффективности в физическом мире к построению цифровых финансов и экосистеме сервисов. В рамках новой человекоцентричной стратегии компания сфокусируется на развитии AI-технологий, в особенности на решениях, основанных на больших языковых моделях.
«Для нас искусственный интеллект становится не столько технологией, которая повышает эффективность бизнеса, сколько центральной технологией, которая обеспечивает реализацию нашей стратегии с фокусом на человекоцентричность», – рассказал Андрей Белевцев.
По его мнению, решения на базе искусственного интеллекта преобразуют роль и характер работы инженеров уже в ближайшие годы: позволят высвободить больше времени на созидание за счет автоматизации рутинных задач.
Андрей Белевцев также напомнил, что Сбер уже выпустил в свободный доступ большую языковую модель GigaChat, которую могут использовать как физические, так и юридические лица, а также AI-ассистента разработчика GigaCode и платформу GitVerse – веб-сервис для совместной разработки и хостинга кода.
На пленарной сессии выступил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, а также представители крупнейших технологических компаний страны. День Рунета – знаковое мероприятие, которое посвящено становлению и развитию российского сегмента интернета. В этом году зона .RU отмечает 30 лет.
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